Xavier Dolan di nuovo a Cannes con 'Mathias e Maxime'

Xavier Dolan è di nuovo a Cannes con il film Mathias e Maxime.

L'enfant prodige del cinema canadese ritorna con una storia di coppia e famiglia destinata a scuotere le coscienze.

Due amici d'infanzia si rincontrano e per un cortometraggio devono darsi un bacio. L'episodio insinuerà nei due un dubbio amletico. Dubbi, invece, non ne ha Xavier Dolan:

"Non è una storia di gay, è una storia di vite; quando parliamo di film non diciamo è una storia eterosessuale, e comunque per me questa non èuna storia di amori omosessuali. È semplicemente una storia d'amore".