Il grande chilo va in pensione

Dal 20 maggio le unità di misura non saranno più quelle di una volta. Andrà in pensione il grande chilo, quel cilindro che abbiamo visto sui libri di scuola e che viene custodito a Parigi. Perché le definizioni di ben sette unità di misura saranno legate ad alcune costanti della fisica. Ciò permetterà di avere campioni di riferimento non solo più stabili e precisi ma anche riproducibili ovunque.

"La nuova definizione è un cambio di paradigma. Dal punto di vista pratico, nella vita di tutti i giorni non cambia nulla - dice Michela Sega, chimica dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - Credo che la sfida più grossa sia verso la diminuzione delle incertezze nelle misurazioni come ad esempio nel riscaldamento globale, dove è importante avere campioni di misura così accurati da distinguere le variazioni naturali da quelle sistematiche".