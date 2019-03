La crescente povertà dell'Argentina

L'Argentina non si rialza. La povertà è di nuovo in crescita esponenziale tanto da riguardare ormai il 32% della popolazione, secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica.

I numeri drammatici della miseria nella capitale

Il tasso di povertà urbana è aumentato di 6,3 punti rispetto alla seconda metà del 2018 mandando l'inflazione alle stelle e avviando una poderosa recessione delle classi medie di Buenos Aires. La coreografia urbana della povertà e dei senza tetto è visibile nella capitale ma non solo.

Il gran balzo dei prezzi al consumo

I prezzi al consumo sono aumentati del 47,6 % , il tasso più alto in 27 anni, mentre il prodotto interno lordo è calato del 2,5%, a seguito della crisi finanziaria, scoppiata in aprile.

Intanto le prospettive 2019 non confortano. L'attività economica decresce del 5,7% in termini di confronto fra gennaio 2018 e gennaio 2019. Il governo sembra impotente nel ridare energia alla crescita.

Il presidente Macri che punta alla rielezione

Tuttavia, il presidente Mauricio Macri ritiene di essere "sulla strada giusta" e punta alla rielezione a ottobre. "Ora c'è un'elezione in vista e tutti sono in attesa di vedere se continueremo in questa direzione - sostiene Macri - sapendo che tutti nel mondo conoscono anche le difficoltà che stiamo attraversando". Intanto sembra che a Buenos Aires ci siano quasi 700 mila persone in povertà conclamata.

Agli occhi degli stranieri, Buenos Aires sembra sempre una città bella e piena di animazione ma lo sfondo opaco del paese è un macigno sul futuro delle sue nuove generazioni.