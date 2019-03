Rugby, Sei Nazioni: accoglienza da eroi per il Galles campione

La Nazionale di rugby gallese ha battuto 25-7 l’Irlanda e si è aggiudicata non solo la vittoria del Sei Nazioni 2019, ma anche il Grande Slam dopo aver vinto tutti e cinque gli incontri disputati Al Millennium Stadium di Cardiff.L’allenatore neozelandese Warren Gatland ha quindi concluso il suo ultimo Sei Nazioni dopo dodici anni alla guida del Galles con il quarto titolo e il terzo Grande Slam.

Lascerà la squadra in autunno dopo la Coppa del Mondo che ha promesso ai tifosi di provare a vincere se i suoi ragazzi sapranno giocare al mondiale nelllo stesso modo in cui hanno affrontato il Sei Nazioni.

Grande festa per mostrare il trofeo ai tifosi gallesi che hanno regalato alla squadra un'accoglienza da eroi. Alla coppa e al Grande Slam, potrebbe aggiungersi anche il premio come miglior giocatore. Il Galles, infatti, ha in lizza quattro giocatori su sei.

La votazione è possibile con un voto popolare sul sito del sei nazioni fino a mezzogiorno di mercoledì 20 marzo.