Trump: "Bloccati tutti i Boeing 737 Max 8 e 9"

"Abbiamo emesso un ordine di emergenza per bloccare tutti gli aerei Boeing Max 737 Max 8 e 737 Max 9 e tutti gli aerei associati a questa linea", dichiara Donald Trump in conferenza stampa.

Impossibile prevedere la durata della sospensione, fanno sapere dalla Federal Aviation Administration (FAA). Forse un paio di mesi, necessari per l'aggiornamento dei software.

La stessa Boeing, dalla sede di Seattle, ha deciso di sospendere in via preocauzionale l'intera flotta di 371 aerei 737 Max.

Dalla Norvegia, intanto, la compagnia Norwegian Air ha deciso di richiedere il risarcimento danni alla Boeing, per i voli che dovrà cancellare a causa del blocco degli aerei Max.

"Di sicuro non pagheremo l'aereo, che ora dobbiamo temporaneamente parcheggiare", dichiara l'amministratore delegato Bjorn Kjos. "E mandaremo il conto a chi lo ha prodotto".

Le scatole nere del Boeing dell'Ethiopian Airlines arrivano giovedi in Francia per il controllo dei dati di volo e le registrazioni vocali in cabina.

Il luogo del disastro vicino ad Addis Abeba è diventato meta di pellegrinaggio da parte dei parenti delle 157 vittime.

Nessun cadavere è stato rinvenuto, l'aereo è sprofondamento nel terreno e i familiari non potranno avere un corpo da piangere.