Champions: la Juventus cerca la rimonta contro l'Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid

Serata da dentro o fuori per Juventus e Atletico Madrid che a Torino si sfidano nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni devono ribaltare il 2 a 0 subìto all'andata 3 settimane fa.

In attacco, al fianco di CR7 e Mandzukic, il tecnico bianconero Allegri dovrebbe schierare Bernardeschi al posto di Dybala. In difesa potrebbe debuttare in Champions Leonardo Spinazzola.

Tra i colchoneros si vedrà una vecchia conoscenza bianconera: il centravanti Alvaro Morata sostituirà infatti lo squalificato Diego Costa.

Una rimonta da una sconfitta con 2 gol di scarto all'andata si è verificata soltanto 9 volte in Champions League. In 8 occasioni ha vinto la squadra che giocava in casa ma solo 3 volte il trionfo è arrivato senza aver segnato neanche un gol all'andata.

L'unica sqaudra a riuscire nell'impresa in trasferta è stata il Machester United settimana scorsa quando i Red Devils hanno sconfitto per 3 a 1 il Paris Saint Germain.

Manchester City-Shalke04

Un compito sulla carta più facile attende il Manchester City di Guardiola che all'Ethiad Stadium aspetta i tedeschi dello Shalke 04 già sconfitti in Germania per 3 a 2.

Un risultato che, almeno nelle dichiarazioni della vigilia, non fa stare del tutto tranquillo il tecnico catalano:

"Può succedere di tutto" ha detto Guardiola "per questo dobbiamo restare concentrati perchè a giudicare da quanto successo nell'ultima partita siamo di sicuro i favoriti. Ma è un'altra partita e può davvero succedere di tutto. lo abbiamo visto settimana scorsa".

Il calcio d'inizio per entrambi i match di questa sera è alle 21. Al termine delle partite si conosceranno i nomi delle altre 2 squadre qualificate ai quarti di finale dopo Manchester United, Tottenham, Ajax e Porto.