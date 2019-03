Mosca, miglaia in piazza contro la "cortina di ferro" su internet

Migliaia di manifestanti si sono radunati nelle strade di Mosca e di altre città russe per protestare contro le restrizioni recentemente introdotte sui contenuti internet in entrata e in uscita dal paese. Ottenuto attraverso l'installazione di un gigantesco firewall e ribattezzato dai media come una "cortina di ferro virtuale", secondo il Cremlino il blocco sarebbe necessario a prevenire ingereze straniere nel paese. "Su Internet - ha detto ai microfoni di Euronews Sergey Boiko della Società per la protezione di internet - oggi viene installata una sorta di cortina di ferro seguendo l'esempio del firewall cinese. Se necessario, al governo basta premere un pulsante per bloccare i contenuti in entrata e in uscita dalla Runet, l'ararea internet nazionale".

"Anni fa - ha detto ai nostri microfoni Grigory Saxonov, uno dei manifestanti - hanno creato una televisione asservita; e quando la gente si è stufata e specialmente i giovani sono andati in rete, non hanno avuto altra via che creare un Internet assolutamente fasullo". Secondo gli organizzatori della marcia, soltanto a Mosca ben 15mila persone sarebbero scese in strada sfilando con striscioni che a caratteri cubitali accusavano putin di auttoritarismo e menzogna. Almeno 15 di loro, secondo informazioni circolate su twitter ma non confermate dalle forze dell'ordine, sarebbero state messe in arresto.