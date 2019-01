In Ucraina la normalità è un campo minato

Siamo nell'Ucraina dell'est, una delle regioni più pericolose al mondo per i civili, a causa delle mine e di altri ordigni inesplosi lasciati dal conflitto in corso.

Dal 2014 fra le 1.700 e le 1.900 persone sono rimaste uccise o ferite nell'esplosione di residuati bellici lasciati dal conflitto fra Kiev e i separatisti.

In questo video a 360° incontriamo alcuni residenti della zona colpita dal conflitto che ci narrano le loro esperienze e vediamo le varie tappe dello sminamento da parte di Ong come Halo Trust, la maggiore organizzazione umanitaria impegnata in questo tipo di operazioni nell'Ucraina orientale, e la Swiss Foundation for Mine Action, operativa nel paese dai primi mesi del 2015.