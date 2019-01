Visita a sorpresa di Mike Pompeo in Iraq

Visita a sorpresa in Iraq del segretario di stato americano Mike Pompeo durante il suo tour in mediorente che lo vedrà impegnato anche in Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

I colloqui si inserirebbero all'interno di un ridisegnamento della strategia degli Stati Uniti in medioriente. Il ritiro delle truppe dalla Siria, inizialmente annunciato dallo stesso presidente Trump, è stato poi ridimensionato in un lento e progressivo riposizionamento dei circa 2mila soldati americani proprio verso l'Iraq paese più tranquillo della martoriata Siria e ideale, dal punto di vista strategico, per controllare le azioni iraniane nella regione e al tempo stesso per contrastare un'eventuale ripresa dello Stato Islamico.

Una mossa, quella di rafforzare la presenza in Iraq che permetterebbe agli Stati Uniti di non sconvolgere più di tanto i già fragili equilibri presenti nella zona dove agiscono con interessi contrastanti paesi come Turchia, Russia, Israele e Arabia Saudita.