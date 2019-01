Golf, partenza con botto per gli americani a Maui: Tway stellare

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Avvio show per Kevin Tway nel Sentry Tournament of Champions, evento del PGA Tour riservato ai vincitori 2018 sul massimo circuito statunitense. Alle Hawaii dopo il 1/o round l'americano, con 66 (-7), guida la classifica con un colpo di vantaggio sui connazionali Johnson (campione in carica) Thomas e Woodland (tutti 2/i con 67, -6). A Kapalua, nell'isola di Maui, Francesco Molinari (unico azzurro in gara) non brilla ed è 22mo (73, par) insieme con Casey, Garnett e Merritt. Tre birdie e altrettanti bogey per il torinese, in un torneo che ha visto debuttare le nuove regole del golf. Buona partenza per l'australiano Leishman, 5/o con 68 (-5). Tra i big brillano pure Day, McIlroy e DeChambeu, 6/i (69, -4) al fianco di Putnam, Landry e Kizzire, autore quest'ultimo della prima hole in one del 2019. Mentre Reed e Rahm (altri due dei favoriti della vigilia) sono 12/i come Watson e Simpson. Delude Koepka. Il leader mondiale è 30/o (76, +3) a 10 colpi dal leader.