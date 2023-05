Di Euronews - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Il clima aiuta sicuramente: permette ai golfisti di giocare tutti i mesi dell'anno, con temperature medie di 24°C e con più di 300 giorni di sole garantito. Il resto è merito della "scenografia", tra le montagne e il mare

Nel 1994, il Golf Club Nazionale della Turchia ha aperto a Belek, città di oltre 70.000 abitanti sulla costa meridionale del Mediterraneo, il primo campo da gol della regione, sebbene questo sport sia stato introdotto per la prima volta nel paese ai tempi dell'Impero Ottomano.

Progettato dagli ex professionisti del PGA e del Tour europeo, David Feherty e David Jones, è diventato il primo campo in assoluto ad ospitare un torneo professionistico internazionale in Turchia.

Meno di 30 anni dopo, Belek si è saldamente affermata come una delle migliori destinazioni golfistiche del mondo, circondata da foreste di eucalipti e pini e punteggiata di laghi, su un terreno di 100 ettari.

Ospita più di 50 tornei all'anno, tra cui il Turkish Airlines Challenge e il Turkish Airlines Open.

Ora è sede di numerose strutture di livello mondiale, standard PGA Tour - comprese quelle progettate dalle leggende del golf Nick Faldo e Colin Montgomerie - che offrono una scelta di 17 diversi campi da gara a 18 buche, due campi di collegamento e 16 campi forestali.

Cosa rende Belek il paradiso dei golfisti?

Belek è a soli 35 minuti di auto dall'aeroporto di Antalya ed è pieno di hotel di lusso, il che significa che non si perde tempo prezioso passando dall'albergo al campo da golf e si può giocare lo stesso giorno in cui si arriva o si parte per tornare a casa.

Poi c'è la "scenografia" di Belek, tra le montagne e il mare, con un'abbondante varietà di fauna selvatica, in particolare uccelli.

Le strutture sono di livello mondiale, attività all'avanguardia e lezioni con istruttori certificati PGA, che rendono Belek un luogo ideale sia per i principianti che per i golfisti più esperti.

La scelta dei club è quella di offrire un campo di golf diverso per ogni giorno di vacanza: si può giocare sul leggendario "Aspendos Course" al Cullinan Links Golf Club, a Belek, oppure sotto i riflettori del "Montgomerie Maxx Royal" e del "Carya Golf Club".

Tutte queste strutture, di assoluta qualità, offrono la possibilità di giocare a gof dopo il tramonto e in notturna.

Belek ospita anche l'unica "filiale" TrackMan in Europa, con sede presso il Gloria Golf Club: un'azienda specializzata in tecnologia al servizio del golf, he consente ai golfisti di monitorare la distanza, l'altezza, la velocità della pallina e molto altro ancora...

I golfisti che vanno a giocare a Belek sono in ottima compagnia: Justin Rose, Sergio Garcia, Rory Mcllroy e Tiger Woods hanno tutti giocato lì...

Al Turkish Airlines Open 2013, il leggendario Tiger Woods è diventato il primo golfista a colpire una pallina da golf dall'Asia... all'Europa, partendo dal ponte sul Bosforo, prima di volare a Belek per il primo evento del Tour europeo in Turchia.

Tra le leggende del golf che hanno giocato a Belek, anche Tiger Woods. AP/AP

I migliori resort

Uno dei campi da golf più antichi di Belek, il "Kempinski Hotel The Dome", rimane sempre uno dei più popolari. Il suo "PGA Sultan Course" ha 18 buche su 6.411 metri (par 71), mentre il "Pasha Course" ha 18 buche su 5.731 metri (par 72).

"The Old Course" offre 18 buche su 6.411 metri (par 72), e "The New Course" hs 18 buche su 6.523 metri (par 72), mentre "The Green Course" è di 9 buche su 2.923 metri (par 35).

Il "Montgomerie Maxx Royal Golf Club & Resort" è stato progettato dal leggendario golfista scozzese Colin Montgomerie e il campo da 18 buche – oltre 6.486 metri (par 72) – è uno dei più difficili di tutta la Turchia, nonché uno di quelli che offre una indimenticabile esperienza di golf "by night".

Allo stesso modo, il campo da 18 buche (oltre 6.257 metri, par 72) del "Robinson Nobilis Golf Club & Resort" è stato progettato da Dave Thomas, nel lontano 1998, quando la Turchia si stava affacciando per la prima volta al mondo del golf, mentre il "Lykia Links Golf Club & Resort" è stato uno dei primi campi di collegamento ad essere costruiti nel sud del Mediterraneo, progettato dal famoso architetto di golf americano Perry Dye e offre 18 buche su 6.950 metri (par 73).

I riflettori del Montgomerie Maxx Royal e del Carya Golf Club offrono la possibilità di giocare anche di sera. GoTürkiye

Divertimento per tutta la famiglia

Ma il fattore decisivo, per venire in Turchia, potrebbe essere proprio la famiglia: ci sono tante cose che si possono fare a Belek, oltre a giocare a golf...

Soprattutto se in famiglia non sono così interessati al golf...

Oltre alle spiagge, ai resort di lusso e ai famosi centri termali e hammam della zona, ci sono sport acquatici e club per bambini.

Il vicino Museo Archeologico di Antalya espone reperti provenienti dalle antiche città di Side, Aspendos e Perge, mentre i siti archeologici della zona includono l'antico teatro romano di Aspendos, l'antica città di Perge e il Tempio di Apollo e l'antico teatro di Aspendos ospita l'annuale "Aspendos International Opera and Ballet Festival", in agosto e settembre.

Per qualcosa di un po' meno... tranquillo, si può sempre partecipare ad un safari in jeep, fare rafting nel Parco Nazionale Köprülü Canyon, visitare la cascata Kurşunlu o fare trekking lungo i sentieri che collegano le antiche città di Licia e Pisidia, oppure un tour botanico sui monti Tahtalı, Kemer, Çıralı e Kaş.