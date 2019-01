Giro d'Europa per Capodanno: fuochi d'artificio e feste

A Mosca migliaia di persone si sono radunate nella Piazza Rossa per brindare al nuovo anno.

I parigini hanno messo da parte per una sera le proteste e gli scontri degli ultimi tempi e sono scesi in strada per ammirare i giochi di luce sugli Champs Elysées.

Suggestivi i fuochi d'artificio di Madrid e Berlino. Nella capitale tedesca, alla Porta di Brandeburgo è andata in scena, come ogni anno, la celebrazione più importante della Germania.

Infine a Londra il Big Ben è tornato in azione dopo i restauri per accompagnare, con i suoi rintocchi, il countdown per l'arrivo del 2019. Oltre centomila spettatori hanno ammirato i fuochi sul Tamigi. Alla Brexit ci si pensa domani.