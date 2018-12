Si pagherà per entrare a Venezia

Il Comune di Venezia è autorizzato "ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Inoltre, l'importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro". Ecco quanto prevede, all'art.1, il comma 1129 del maxiemendamento alla legge di bilancio, che introduce la cosiddetta 'tassa di sbarco', un ticket per chi - in qualunque modo - giunga a Venezia per turismo e non pernotti in città.