Ad Atene esplode pacco sospetto davanti a chiesa, due feriti

Panico ad Atene, dove questo giovedì mattina, un pacco sospetto è esploso di fronte a una chiesa del centro. Un poliziotto e un passante sono rimasti feriti. Sono stati immediatamente trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L'attacco non è stato ancora rivendicato, ma gli investigatori seguono la pista dei movimenti di estrema destra o anarchici. La chiesa di San Dioniso si trova infatti in un quartiere vicino a Exarchia, un distretto dove gli scontri tra polizia e anarchici sono abbastanza frequenti.

"Non capisco perché abbiano colpito la chiesa", dichiara Padre George. "Gesù è amore. Non capisco perché non abbiano contattato prima dell'esplosione una tv o un giornale".

L'esplosione è avvenuta alle 7.10 ora locale, poco prima dell'apertura della chiesa, nella quale si sarebbe dovuta svolgere una messa alle 7.30.