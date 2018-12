Kevin Spacey si difende in un video: "Non pagherò per quello che non ho fatto"

Dopo oltre un anno Kevin Spacey è tornato a mostrare il proprio volto per difendersi dalle molteplici accuse di molestie sessuali. Lo ha fatto pubblicando un video su Youtube in cui l'attore americano interpreta Frank Underwood, il politico protagonista della serie tv 'House of Cards', prodotta da Netflix.

Il monologo di circa tre minuti ricorda in tutto e per tutto una scena della serie televisiva. "Non abbiamo finito, non importa cosa dicono gli altri", dice Spacey/Underwood nel video intitolato 'Let Me Be Frank', un gioco di parole che può essere tradotto come 'Lasciate che sia franco' o anche 'Lasciate che sia Frank'.

"Alcune persone credono a tutto e stanno solo aspettando che confessi, non vedono l'ora che dichiari che tutte le accuse contro di me sono vere e che ho avuto quello che meritavo. Sarebbe facile, ma sia io che voi sappiamo che non è così facile. Non è mai così facile, sia in politica che nella vita", dice Spacey, mischiando le accuse rivolte al suo personaggio nelle serie a quelle rivolte contro di lui nella vita reale.