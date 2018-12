Gaza: per i cristiani della Striscia

Alcune centinaia di cristiani della Striscia di Gaza non potranno quest'anno dirigersi in Cisgiordania a Betlemme per celebrare il Natale. E' una condizione che si pone da tempo per i cristiani della Striscia dall'età che varia tra i 16 e i 35 anni. Ecco quindi che in queste ore, proprio chi non potrà recarsi a Betlemme, si riunisce a Gaza, presso l'Associazione dei Giovani Cristiani, per una cerimonia sotto l'albero per festeggiare la Natività.