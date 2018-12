Indonesia: tsunami nel racconto dei sopravvissuti

Le famiglie nei rifugi

Scuole e magazzini sono stati aperti per accogliere la massa dei sopravvissuti che si sono allontanati dalla spiaggia.

Un pescatore di Bahasa: "E' stato un trauma, come la notte scorsa, quando stavamo facendo rifornimento, caricando il gasolio, e tutto il resto della logistica, improvvisamente un'enorme ondata e poi tutti abbiamo inizato a correre c'era tutta la mia famiglia. Resteremo qui fino a quando la situazione non sarà piu' calma".

Le cause non chiare dello tsunami

Non è stato possibile attivare il sistema di allerta rapida per lo tsunami che ha colpito l'Indonesia perché a generarlo non è stato un terremoto, ma una frana legata all'eruzione.

Simon Boxall, Oceanografo: "Ora, lo tsunami aveva onde alte solo tre metri, il problema è che si è verificato durante l'alta marea, l'alta marea primaverile, il che significa che i livelli dell'acqua erano già molto, molto alti. In 10 minuti lo tsunami ha colpito la costa occidentale e in un'ora quella orientale. In entrambi i casi il tempo è troppo breve per un'allerta e non ci sono boe di allarme in questo specchio di mare" ha spiegato un oceanografo.......la conta definitiva degli sfollati e delle vittime sarà aggiornata nelle prossime ore.