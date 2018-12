Tafferugli a Parigi ma la marea gialla si attenua in tutta la Francia

Neanche a Natale si fermano i Gilet Gialli. Al sesto sabato di mobilitazione si calcolano comunque in calo i manifestanti, appena 38.000 in tutta la Francia.

Nuovi metodi

Cambiano i metodi con presidi improvvisi come dei blitz imprevedibili sul territorio. Anche i social network, il luogo prescelto dal movimento per autorganizzarsi, vengono ormai usati come trappole per le forze dell'ordine: il raduno di sabato era stato annunciato da Eric Drouet, il portavoce più popolare poi fermato dalla polizia, a Versailles, ma la celebre reggia è rimasta inutilmente circondata dai blindati delle forze dell'ordine.