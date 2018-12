Barcellona: la protesta dei separatisti contro il governo

Piazze e strade che tracimano di gente a Barcellona: manifestazioni per lo più pacifiche ma non sono mancati gli scontri, a corredo del Consiglio dei Ministri convocato dal premier Sánchez nella città catalana.

All'inizio della giornata, più di 20 strade, comprese le arterie a percorrenza veloce, sono state bloccate dai manifestanti, che si sono seduti per terra con le mani in aria.

La polizia li ha trascinati via dalla carreggiata.

Cristina Giner di Euronews ha racconta le delicate 24 ore vissute da Barcellona:

"È stata una giornata di massima tensione per le strade della città. Nonostante gli incontri e gli appelli alla calma degli ultimi giorni, le scene di violenza e le detenzioni non sono state evitate. Ma la maggior parte delle proteste è continuata in modo pacifico nelle vie principali".