È morto Arto Paasilinna. Lo scrittore finlandese, noto in tutto il mondo per il romanzo "L'anno della lepre", aveva 76 anni ed era malato da tempo. Era ricoverato in una casa di riposo a Espoo, alle porte di Helsinki. Fortemente penalizzato da un ictus, continuava però a scrivere, o più probabilmente a dettare. "Ma solo per divertimento", precisava suo figlio non molto tempo fa.