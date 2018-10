Scoperta in Norvegia un'enorme nave funeraria vichinga. A ritrovarla, sepolta in un tumulo non lontano da Oslo, un gruppo di archeologi norvegesi. L'imbarcazione, lunga quasi venti metri, è stata interrata più di 1000 anni fa per essere utilizzata come tomba di un re o di una regina.

"Sono trascorsi più di cento anni dall'ultima volta che nel Paese è stata trovata una nave vichinga” spiega una archeologo. “Le parti del legno sono ancora ben conservate, anche ma è difficile stimare quanto legno sia ancora intatto."