Gli effetti di Leslie, l'uragano, in Portogallo e Spagna

La tempesta, la peggiore che colpisce il Portogallo dal 1842, ha costretto le autorità a cancellare 29 voli in partenza e in arrivo dagli aeroporti di Lisbona e Madeira, e altri 12 in quello di Oporto.

Dal Portogallo alla Spagna, poi, il passo è stato breve per Leslie: dove i venti hanno spinto fino a 100 chilometri orari e le piogge sono state intense, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore. Diramati allerta rossi e arancione in 39 privincie, oltre che a Ceuta e Melilla.