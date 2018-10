Avvocato di Ronaldo: "Tutte bugie"

L’avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, ha affermato che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel che ricostruisce le accuse di stupro di Kathryn Mayorga sono stati manipolati o creati per screditare il suo assistito. Christiansen ha ammesso che Ronaldo trovò nel 2009 un accordo privato con Mayorga e che la pagò per non rendere pubblica la sua accusa di averla stuprata in un albergo di Las Vegas, ma ha detto che lo fece solo su consiglio dei suoi avvocati per mettere fine alle «incredibili accuse» che gli venivano mosse ed evitare che qualcuno le potesse usare per distruggere la sua carriera e la sua reputazione. Spiegel, che ha raccontato per primo dell’accusa di stupro a Ronaldo, aveva scritto di aver ottenuto decine di documenti e email che testimoniavano l’accordo tra Ronaldo e Mayorga e che alcuni di questi sembravano contraddire la versione di Ronaldo che tra i due ci fosse stato solo un rapporto consensuale.