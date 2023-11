La stella del calcio mondiale avrebbe spinto i fan a fare investimenti in perdita pubblicizzando il gigante delle criptovalute, Binance, con cui ha lanciato nel 2022 la prima linea di token CR7. Ora rischia più di un miliardo di dollari per non aver rispettato la legge statunitense

Il calciatore Cristiano Ronaldo sta affrontando una class action negli Stati Uniti per le pubblicità di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. A rivelarlo è la Bbc.

I querelanti sostengono che la pubblicità fatta dal celebre volto del mondo calcistico li ha portati a fare investimenti in perdita. Ora chiedono un risarcimento danni da più di un miliardo di dollari (790 milioni di sterline).

I querelanti sostengono che la pubblicità fatta da Ronaldo abbia portato le persone a utilizzare l'azienda per investire in quelli che chiamano "titoli non registrati", come la criptovaluta Bnb di Binance.

Secondo la Securities and Exchanges Commission (Sec) degli Stati Uniti, questi beni possono essere considerati titoli e quindi le celebrità che li sostengono devono seguire la legge statunitense.

Il presidente della Sec Gary Gensler aveva in precedenza affermato che le celebrità devono "dichiarare al pubblico da chi e quanto vieni pagato per promuovere gli investimenti in titoli".

"Quando le celebrità sostengono opportunità di investimento, compresi i titoli di cripto-asset, gli investitori dovrebbero stare attenti a ricercare se gli investimenti sono adatti a loro e dovrebbero sapere perché le celebrità stanno facendo tali sponsorizzazioni", ha affermato. I querelanti sostengono che Ronaldo avrebbe dovuto rivelare quanto veniva pagato, ma non lo ha fatto.

Ronaldo nel tweet: "Preparando qualcosa con @binance"

La Bbc ha contattato la società di gestione di Ronaldo nonché Binance per un commento ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Nel novembre 2022, Binance ha annunciato la sua prima collezione "CR7" di token non fungibili (Nft) in collaborazione con Ronaldo. Secondo il calciatore portoghese questo avrebbe ricompensato i fan "per tutti gli anni di supporto".

"CR7" si riferisce alle iniziali e al numero di maglia di Ronaldo ed è utilizzato come marchio in una serie di prodotti, dalle calzature ai profumi, che hanno contribuito a renderlo uno degli atleti più ricchi del mondo.

In un video sui social media che annunciava la partnership, Ronaldo ha detto agli aspiranti investitori: "Cambieremo il gioco Nft e porteremo il calcio a un livello superiore".

L'Nft più economico della collezione aveva un prezzo di 77 dollari quando è stato messo in vendita nel novembre 2022. Eppure un anno dopo, veniva venduto a circa un dollaro.

Il 28 novembre scorso in un post su X, prima noto come Twitter, Ronaldo ha rivelato di avere ancora dei progetti in cantiere con Binance.

Cosa sono gli Nft

Gli Nft sono beni virtuali che possono essere acquistati e venduti, ma che esistono solo digitalmente. In genere, vengono utilizzati per contrassegnare la proprietà di un bene unico, come anche un'immagine o un video online. Una sorta di certificato di autenticità o copyright, dunque. A differenza dei Bitcoin, che possono venire duplicati all'infinito in copie identiche e venire scambiati gli Nft non sono interscambiabili.

Tuttavia i diritti legali trasmessi dalla proprietà di un Nft possono essere incerti e non necessariamente garantiscono i diritti legali o la proprietà intellettuale sul file digitale associato al token.