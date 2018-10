Bulgaria in piazza per la giornalista uccisa

La Bulgaria in piazza per Viktoria Marinova. Veglie e cortei si sono tenuti questo lunedì in diverse città, per chiedere la verità sull'omicidio della giornalista televisiva, uccisa pochi giorni dopo aver dedicato una trasmissione a un presunto abuso di fondi europei nel suo Paese. Alle pressioni della piazza, il premier bulgaro Boyko Borissov ha replicato annunciando che la cattura del responsabile è ormai "questione di ore" perché gli investigatori dispongono di tracce del suo DNA. Il Ministro degli interni Mladin Marinov ha detto che al momento non si esclude nessuna pista, dal maniaco sessuale all'omicidio premeditato.

Un momento della veglia organizzata a Ruse, la città dove è stata uccisa Viktoria Marinova Foto: REUTERS/Stoyan Nenov

"Non abbastanza famosa, da non lasciar dubbi sul movente: Viktoria Marinova era l'obiettivo ideale".

"Scherzando, dicevo che la Bulgaria non è come la Russia - dice ai microfoni di euronews il giornalista Ivo Indjev - . Che qui non si uccidono i giornalisti. Ci si limita a farli tacere. Ecco invece che succede anche da noi". Se c'è chi parla di omicidio per colpire la stampa, secondo la polizia la scomparsa di alcuni oggetti personali della donna potrebbe lasciar pensare a un furto finito in tragedia. "Era un obiettivo ideale, perché non era molto nota come giornalista investigativa - dice un'altra donna in piazza -. Resterà quindi sempre il dubbio, che sia stata uccisa per un motivo estraneo al suo lavoro".

I dubbi sul movente restano, i fatti pure: la Bulgaria fanalino di coda della UE per libertà di stampa

L'ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere sulla libertà di stampa colloca la Bulgaria all'ultimo posto nell'Unione Europea e al 111° al mondo, su 180 paesi recensiti. Come ricorda in un Tweet il segretario generale di Reporters Senza Frontiere, Christophe Deloire, Viktoria Marinova è la terza giornalista uccisa in Europa, dall'assassinio della reporter maltese Daphne Caruana Galizia. In Slovacchia, a febbraio era poi stato ucciso il giornalista Jan Kuciak, che indagava su presunte frodi e corruzione negli ambienti politici del suo paese.