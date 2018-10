Bruxelles, Fico il mediatore fra Juncker e il Governo

Ma la posizione del Presidente della camera è stata anche molto chiara sulla manovra: "

Il concetto di sfida (posto come interlocuzione dalla stampa dopo il colloquio con Juncker durato oltre un'ora ndr) è sbagliato: nessuno sfida lo spread o i mercati. Lo stato italiano ha il diritto di fare legittimamente una manovra senza sfidare nessuno, per parlare all'Europa senza sfidare ma per cambiare".

Il Presidente Fico ha anche discusso con Juncker del tema che più gli sta a cuore, l'omicidio del giovane ricercatore Giulio Regeni sul quale il capo di Montecitorio ha chiesto alla Commissione Europea che l'Italia, così come sull'immigrazione, non debba restare sola.

L'Italia troppo spesso è stata lasciata sola dall'Europa, così è successo anche nei rapporti con l'Egitto di fronte alla tortura e all'uccisione di un nostro ricercatore, di un ricercatore europeo. La verità per Giulio Regeni non è una questione bilaterale fra Italia e Egitto, ma qualcosa che appartiene a tutti e che riguarda l'Europa stessa nel suo essere una comunità".

Un incontro valutato positivamente dalla portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas: “è una prova della quantità dell’affetto e dell’attenzione che il presidente Juncker ha per l’Italia come ha detto pubblicamente diverse volte prima. È stata una discussione utile su questione di interesse comune, sia per l’Italia sia per l’Ue. Entrambe hanno concordato che l’Italia è e continuerà ad essere al cuore del progetto europeo”, ha detto.