Due israeliani uccisi in Cisgiordania

L'esercito israeliano indaga sulle circostanze di una sparatoria avvenuta stamane nella zona industriale di Barkan (Cisgiordania), in cui due israeliani sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in modo grave. Un comunicato del portavoce militare aggiorna che ricerche sono in corso nella zona per catturare il presunto assalitore palestinese. Ancora non è chiaro se si tratti di un attentato o se l'attacco sia stato motivato da altre ragioni.