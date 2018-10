Romania: referendum contro i matrimoni gay

Questo fine settimana in Romania si tiene un referendum per modificare la Costituzione del paese e restringere la definizione di famiglia al matrimonio tra un uomo e una donna. Il referendum, che per essere valido dovrà far registrare un’affluenza di almeno il 30% degli aventi diritto, è stato appoggiato dal partito al governo, il Partito socialdemocratico, di centrosinistra: l’obiettivo è rendere più difficile in futuro la legalizzazione dei matrimoni gay.