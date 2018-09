Paesi Bassi, arrestati sette estremisti: progettavano una strage

Degli arrestati, di età compresa tra i 21 e i 34 anni, tre di loro - compreso il capo del commando, un iracheno - hanno precedenti condanne per tentativi di unirsi all'Isis in Siria e in Iraq.

Un momento degli arresti Dutch Police

"Volevano fare molte vittime"

Secondo la Procura di Rotterdam che indaga, i sette estremisti volevano compiere una strage in occasione di un grande evento, con cinture esplosive e fucili d'assalto AK-47, i famigerati kalashnikov.

La Procura ha dichiarato che uno degli uomini voleva "fare molte vittime".

Non ancora individuato l'obiettivo dell'attentato sventato.

I sette arrestati compariranno questo venerdì in tribunale a Rotterdam.

La Polizia olandese pattuglia le strade di Arnhem.

Il precedente di Theo Van Gogh

L'unico precedente terroristico nei Paesi Bassi ci riporta al 2 novembre 2004: il regista olandese Theo Van Gogh fu assassinato da un immigrato marocchino.

Van Gogh, nipote del celebre pittore, aveva girato un film, "Submission", che denunciava i soprusi cui devono sottostare le donne musulmane, e subito dopo aveva ricevuto minacce di morte, mentre contro il film si erano espressi molti esponenti musulmani dei Paesi Bassi.

Mohammed Bouyeri, l'immigrato marocchino che lo ha massacrato a colpi di coltello e di pistola, fu condannato pochi mesi dopo al carcere a vita.

Nell’'annunciare il verdetto, il presidente della Corte, Udo Willem Bentick, aveva spiegato che l’assassino "ha agito con intento terroristico, ha ucciso senza alcuna pietà e non ha poi manifestato il benché minimo segno di pentimento. L’omicida - ha proseguito Bentick - ha provocato nella società olandese un’'ondata di paura e di insicurezza trucidando con brutalità Theo Van Gogh".

Bouyeri pagherà con l'ergastolo non solo l'’infamia di un omicidio bestiale, ma anche l'’offesa arrecata a un intero popolo.

Fedele al suo personaggio, per metà bruto e per metà gelido, il ventisettenne marocchino quel giorno ha accolto il verdetto rimanendo impassibile e non ha degnato di uno sguardo la ventina tra parenti e amici della sua vittima che ieri erano presenti in aula.

Nella sua confessione, il killer ammise di aver compiuto l’omicidio "per convinzione e in nome della religione, e non perché lui era olandese e io marocchino o perché io mi sia sentito insultato. Esiste una legge - aveva aggiunto gelidamente, ribadendo di non volersi difendere in tribunale - che mi obbliga a tagliare la testa a chi insulta il Profeta. E sarei pronto a rifare la stessa cosa".