Roghi in provincia di Pisa

Il Monte Serra trasformato in un inferno. Le fiamme che si sono propagate nella tarda sera di ieri, in poche ore hanno portato all'evacuazione di 700 persone in 5 frazioni. Un incendio per le autorità di origine dolosa che ha colpito la provincia di Calci vicino Pisa .

Nella zona di Vicopisano il rogo sta minacciando un'altra possibile evacuazione di altre 300 persone nella serata di martedì. Sul posto stanno operando 81 vigili del fuoco e la protezione civile è intervenuta con un totale d 180 squadre antincendio oltre a due Canadair.

il sindaco di Calci, Ghimenti ha chiesto ai cittadini massima prudenza, invitandoli a non rientrare nelle proprie abitazioni. Il presidente della regione Enrico Rossi ha già firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza in tutta la Toscana . Un provvedimento con il quale verranno stanziati 200 mila euro per coprire le spese di soccorso e di accoglienza.