USA: più tempo all'accusatrice del giudice Kavanaugh

Più tempo all'accusatrice. Negli Stati Uniti la commissione giustizia del senato ha concesso una proroga a Christine Blasey Ford la donna che accusa il giudice nominato da Trump alla Corte suprema, Brett Kavanaugh, di averla aggredita sessualmente ai tempi del liceo.

La donna dovrà presentarsi entro le due e mezzo di sabato pomeriggio, lo ha comunicato il senatore Chuck Grassley, presidente della commissione. Il presidente americano Donald Trump ha attaccato la donna e messo in dubbio la sue parole. Se l'aggressione è stata così brutta lei o i suoi genitori avrebbero dovuto esporre denuncia, che porti le prove - ha scritto su twitter. "Kavanaugh è nato per la Corte suprema ci dobbiamo battere per lui e non preoccuparci dell'altra parte, le donne lo amano più di quanto immaginiate" - ha detto durante un evento in Missouri.

Chistine Blasey Ford all'epoca dei fatti, che sarebbero avvenuti nel contesto di un party, era minorenne come il giudice Kavanaugh; oggi ha 51 anni ed insegna all'universitàà di Palo Alto in California. Da quando ha accusato il giudice è stata oggetto di minacce di morte e attacchi di ogni tipo.