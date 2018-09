Il rifugiato star del Basket

Lui si chiama Christ Wamba è uno dei tanti rifiugiati arrivati in europa dopo la fuga dal Congo. Non ancora 18 enne è entrato a far parte di Aris una delle squadre di basket più forti della Grecia. Nel raccontare la sua storia Christ ricorda quando ancora nel suo paese natale non aveva neanche le scarpe. Per giocare utilizzava l'infradito.

Quando stavo nel campo non potevo uscire - ricorda Christ - Questo nei tre mesi in cui sono rimasto li. Poi per un periodo ho iniziato ad allenarmi correvo e basta solo dopo mi hanno dato il permesso di spostarmi in tutta l'isola. A quel punto ho iniziato ad allenarmi in un campo da basket andavo da solo e tornavo

Arrivato a Lesbo nel 2015 per lui come per altri migranti il futuro non offriva molte prospettive. Ad aiutarlo l'uso di una applicazione - Athlenda il linkedLn degli atleti una star up che aiuta a mettere in contatto gli sportivi con squadre o allenatori. Per il coach di Aris il giovane ha tutte le qualità per arrivare al successo