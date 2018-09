Trattenuta in Pakistan con l'inganno, una ragazza ha rivolto un appello d'aiuto alla sua scuola

Costretta a lasciare la scuola superiore in provincia di Monza, dove studiava, e a tornare in Pakistan con l'inganno, perché il padre non voleva più che studiasse, ma che sposasse un uomo scelto dalla famiglia: è una ragazza pakistana il cui nome è al momento mantenuto riservato. La giornalista dell'agenzia Ansa di Milano, Valentina Rigano, ha raccolto le sue dichiarazioni via telefono che qui vi facciamo ascoltare:

"Io voglio tornare in Italia, adesso sono in Pakistan: mia madre, mio padre e mio fratello hanno loro i miei documenti; io voglio tornare a studiare dove mi trovavo, il mio futuro è in Italia."