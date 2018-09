Olimpiadi 2026, Torino fuori dai giochi

"La candidatura a tre muore qui". Così, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgettimette fine all'ipotesi di una staffetta tra Milano-Cortina e Torino per le olimpiadi invernali del 2026. "ll governo non ritiene che una candidatura così fatta possa avere ulteriore corso" ha detto Giorgetti. "Questa proposta non ha il sostegno del governo e come tale è morta qui"

Ma se il tridente non ha piû l'appoggio del governo gialloverde, sembra che il Coni abbia già pronta una soluzione alternativa da presentare al Comitato olimpico internazionale a Losanna: in questo caso ad essere tagliata fuori sarebbe Torino, mentre alla candidatura rimarrebbero Lombardia e Veneto.

Il nuovo piano a due è stato confermato in una nota congiunta anche dai presidenti di regioneAttilio Fontana e Luca Zaia. "La candidatura va salvata - scrivono i due - per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme"

Il timore generale è che a Torino i 5 stelle facessero saltare il tavolo come già accaduto a Roma, facendo perdere all'Italia la terza candidatura consecutiva. Luigi Di Maio però ha evitato lo scontro frontale con la Lega, prendendosela direttamente col Coni: "in questa vicenda abbiamo purtroppo pagato il loro atteggiamento - ha detto il vicepremier- Nel tentativo di non scontentare nessuno, il Coni non ha avuto il coraggio di prendere una decisione chiara sin dall'inizio