Libia: attacco alla National Oil Corporation

Tre di loro si sarebbero fatti saltare in aria durante l'attacco, avvenuto a meno di 200 metri dall'ufficio del primo ministro libico. Alcuni dipendenti della NOC sono stati presi in ostaggio, una decina i feriti.

Un testimone ha detto a Reuters di avere udito diverse esplosioni provenire dall'edificio. Un impiegato della National Oil Corporation, dopo essere saltato da una finestra per fuggire agli spari, ha raccontato all'agenzia di stampa: "Uomini armati di pistola stavano sparando dentro la struttura. Diverse persone sono state colpite".

Un altro testimone ha affermato che diverse persone si sono tagliate con i pezzi di vetro dell'edificio, andati in frantumi. Pompieri e ambulanze sono arrivati sul luogo per curare i feriti in fuga all'interno dell'edificio. Al momento l'attacco non è ancora stato rivendicato.

L'episodio è avvenuto nel giorno in cui il ministro degli Esteri Moavero Milanesi si trova in Libia, a Bengasi, per un incontro con il generale Haftar.