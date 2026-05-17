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La bulgara Dara alza il trofeo dopo aver vinto la finale dell’edizione numero 70 dell’Eurovision Song Contest a Vienna.
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Video. Video: lacrime e coriandoli, la bulgara Dara alza il trofeo Eurovision

Ultimo aggiornamento:

La cantante bulgara Dara ha vinto la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, superando 24 Paesi e aggiudicandosi il titolo del più grande spettacolo musicale televisivo dal vivo al mondo.

La cantante bulgara Dara ha vinto sabato a Vienna la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, regalando alla Bulgaria la sua prima storica vittoria nella competizione con l'energetico brano dance «Bangaranga».

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Nella serata finale Dara ha avuto la meglio su altri 24 finalisti, conquistando giurie nazionali e pubblico con un'esibizione ad alta energia e una coreografia serrata. Il cantante israeliano Noam Bettan si è classificato al secondo posto, mentre la rumena Alexandra Căpitănescu è arrivata terza.

Pur non essendo tra le favorite della vigilia, Dara ha guadagnato slancio nel corso della settimana dell'Eurovision.

La finale, organizzata in Austria dopo la vittoria del Paese lo scorso anno, ha raccolto ancora una volta milioni di telespettatori in tutta Europa e oltre.

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