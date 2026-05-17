Video. Le notizie del giorno | 17 maggio 2026 - Mattino

Europe Today
The Ring
The Ring è il talk show politico settimanale di Euronews, con i dibattiti più accesi d'Europa e le voci più audaci. In ogni puntata, due pesi massimi della politica dell'Unione europea si confrontano per proporre le loro diverse visioni e stimolare il dibattito sulle questioni più importanti dell'attualità europea.
No Comment
Nessun filtro, nessuna prospettiva politica, nessun commento. Solo la storia senza commenti.
The Big Question
Conversazioni con i protagonisti del business
The Food Detectives
I migliori esperti europei di cibo uniscono le forze per contrastare le frodi. Euronews li segue in questa serie speciale: The Food Detectives
Water Matters
L'acqua in Europa è sempre più minacciata. L'inquinamento, la siccità e le inondazioni hanno un impatto sull'acqua potabile, sui laghi, sui fiumi e sulle coste. Unitevi a noi per un viaggio in Europa: scopriremo perché la protezione degli ecosistemi è importante, come le nostre acque reflue possono essere gestite meglio e quali sono le migliori soluzioni idriche. Reportage video, una serie di spiegazioni animate e un dibattito: scoprite perché l'acqua è importante, su Euronews.
Climate Now
Vi presentiamo gli ultimi fatti, dati e analisi sul clima, spiegati dai più importanti esperti. A tu per tu con gli studiosi in prima linea nella lotta al cambiamento climatico per capire cosa succede al nostro pianeta: quali nuove strategie dovremo adottare?