Video. Londra in tensione: cortei pro-Robinson e filopalestinesi in piazza

Circa 4.000 agenti di polizia sono stati dispiegati in tutta Londra sabato, mentre decine di migliaia di manifestanti partecipavano a due grandi cortei organizzati in contemporanea nella capitale britannica, in uno dei fine settimana più intensi dell'anno.

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I sostenitori dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson si sono riuniti nel centro di Londra per la marcia "Unite the Kingdom", sotto pesanti misure di sicurezza, mentre una distinta manifestazione filopalestinese commemorava il Giorno della Nakba, ricordando lo sfollamento dei palestinesi durante la creazione di Israele nel 1948.

La polizia ha riferito di aspettarsi circa 50.000 persone al raduno nazionalista e circa 30.000 alla marcia filopalestinese. Gli agenti hanno utilizzato droni, unità a cavallo, cani ed elicotteri e hanno imposto restrizioni ai percorsi per mantenere separati i due cortei, mentre le manifestazioni attraversavano Westminster e il centro di Londra, dove i tifosi di calcio erano diretti anche allo stadio di Wembley.

I manifestanti presenti al corteo di Robinson sventolavano bandiere Union Jack e intonavano cori contro l'immigrazione e il multiculturalismo, e alcuni sostenevano che la cultura britannica fosse sotto minaccia. Lungo un percorso separato, i partecipanti alla marcia filopalestinese portavano striscioni che chiedevano un cessate il fuoco a Gaza e giustizia per i rifugiati palestinesi.

La Metropolitan Police ha dichiarato che la sua priorità era evitare scontri tra i gruppi, intervenire in caso di crimini d'odio o episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica in tutta la città.