Video. Cile, una mostra sulla storia dei territori palestinesi

Una mostra di opere d'arte che esplorano la storia dei territori palestinesi è stata inaugurata mercoledì presso l'Archivio Nazionale del Cile. L'esposizione comprende 130 opere, tra cui fotografie, ricami, murales, copertine di album e manifesti, oltre a documenti storici. La nazione sudamericana ospita la più grande comunità palestinese al di fuori del Medio Oriente.

Per la curatrice Javiera Manzi, la mostra non riguarda solo la storia, ma anche il presente: "È una mostra che si svolge mentre c'è un genocidio in atto ogni giorno. Quindi non vogliamo che sia un luogo per ammirare le opere con distacco, bensì per utilizzarle come strumenti per mobilitarsi".