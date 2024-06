Video. A Shepetivka, in Ucraina, il doposcuola tra le armi

Questo club rappresenta un doposcuola per i ragazzini di Shepetivka, nell'Ucraina occidentale. Si incontrano tre volte alla settimana per prepararsi alla vita in un Paese in guerra. Olena Drachuk, sergente di un'unità di difesa aerea, è la sola adulta presente. Qui funge soprattutto da supervisore, mentre i ragazzi più grandi insegnano ai più giovani come maneggiare armi e come assemblare un Kalashnikov.

