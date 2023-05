Turchia, si va al ballottaggio: Erdogan non supera il 50%

no comment

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che da 20 anni governa il suo Paese, ha subito una battuta d'arresto alla prima tornata delle elezioni presidenziali che si è tenuta domenica 14 maggio. Il suo sfidante, il leader del principale partito d'opposizione Kemal Kilicdaroglu, è riuscito a far sì che il capo di Stato in carica non superasse il 50% dei suffragi. Il che impone un ballottaggio tra i due, che si terrà il 28 maggio.