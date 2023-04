Centinaia di manifestanti si radunano per "suonare" pentole e padelle contro Macron

Durante il discorso di Emmanuel Macron alla nazione centinaia di opponenti della riforma delle pensioni si sono riuniti per le strade della Francia per protestare usando pentole, padelle e utensili da cucina.

Il particolare tipo di protesta nasce dal fatto che i cittadini non si sentono ascoltati dalla politica. Lo slogan della protesta è stato "Macron non ci ascolta? Noi non ascolteremo lui".

A Parigi le proteste sono diventate violente. Dimostranti hanno rovesciato e dato fuoco a cassonetti della spazzatura mentre la polizia cercava di controllare la massa. In altre città le dimostrazioni sono risultate più pacifiche con i "concerti di pentole" fuori dagli uffici comunali.