La Slush Cup: quindici canoe lanciate in un laghetto ghiacciato

La Slush Cup e la Cardboard Canoe Race si sono scolte sabato 8 aprile 2023 al Castle Mountain Resort, nalla provincia canadese dell'Alberta. Decine di temerari hanno partecipato alla bizzarra competizione.

Gli organizzatori della Cardboard Canoe Race hanno invitato a creare e decorare le proprie canoe per poi lanciarsi lungo il pendio, con l'obiettivo di raggiungere e finire in un laghetto artificiale alla fine della pista. Il tutto, naturalmente, con temperature sotto zero e acqua gelida.

"Era freddo, ma divertente!"

“Era freddo, ma divertente! È stato fantastico!“, ha commentato uno dei partecipanti, Andrew Fisher. Alla gara hanno preso parte una quindicina di canoe, ciascuna delle quali ha trasportato un numero variabile di persone bordo.

Alcuni sono riusciti ad arrivare solo a metà del pendio e sono rimasti bloccati nella neve, mentre altri si sono "goduti" un bagno ghiacciato all'arrivo.

Inoltre, circa 80 sciatori e snowboarder hanno tentato di attraversare lo stagno grazie alla velocità guadagnata durante la discesa: "O cadi, il che è divertente, o scivoli sopra, il che è divertente!", ha spiegato entusiasta Charlotte Perry, una delle sciatrici partecipanti.