Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Vladimir Putin è accusato dalla Corte penale internazionale di aver organizzato la deportazione e il trasferimento illegale di bambini ucraini in Russia

PUBBLICITÀ

Vladimir Putin è arrivato in Mongolia lunedì notte. La Commissione europea ha chiesto al Paese di adempiere ai suoi obblighi nei confronti della Corte penale internazionale (CPI) e di mettere agli arresti il presidente russo. L'accusa pendente nei suoi confronti è quella di crimini di guerra e di essere personalmente responsabile della "deportazione illegale" e del trasferimento di bambini ucraini in Russia.

La Mongolia aderisce allo Statuto della Corte penale

"La Mongolia è uno Stato parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale dal 2002, con gli obblighi legali che esso comporta. Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la visita e dichiarato chiaramente la nostra posizione nei confronti della CPI attraverso la nostra delegazione in Mongolia", ha dichiarato lunedì un portavoce della Commissione, riferendosi al trattato che sostiene il tribunale.

"L'Ue sostiene le indagini del procuratore della Corte penale internazionale in Ucraina e chiede la cooperazione di tutti gli Stati contraenti".

Putin: una visita, una sfida?

La visita di Putin, prevista per martedì, rappresenta la prima volta che il presidente russo si avventura nel territorio di una parte della CPI da quando il tribunale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per crimini di guerra commessi in Ucraina. Un precedente viaggio in Sudafrica, un altro Stato parte, era stato cancellato a seguito di una protesta internazionale.

Putin e una delle sue deputate, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, sono accusati di essere responsabili della deportazione e del trasferimento di bambini ucraini dalle zone occupate alla Russia. Il Cremlino ha definito le accuse "oltraggiose e inaccettabili", respingendo la decisione della Corte penale internazionale come "legalmente nulla".

La Russia non è parte dello Statuto di Roma

La Mongolia, invece, lo è e ci si aspetta che rispetti i mandati di arresto emessi dal tribunale. Il tribunale dell'Aia non ha i mezzi per far rispettare le sue decisioni e si affida agli Stati che aderiscono allo Statuto.

La Mongolia non ha dato alcuna indicazione di voler procedere e soddisfare la richiesta durante la visita, organizzata su invito del presidente mongolo Ukhnaagiin Khürelsükh. I capi di Stato dovrebbero tenere colloqui ufficiali e rafforzare le relazioni bilaterali.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che non ci sono "preoccupazioni" per il viaggio. Abbiamo un dialogo meraviglioso con i nostri amici della Mongolia", ha dichiarato.

La CPI chiede collaborazione

La settimana scorsa, un portavoce della CPI ha ricordato alla Mongolia i suoi obblighi ai sensi dello Statuto di Roma e ha affermato che "in caso di mancata collaborazione, i giudici della CPI possono fare una constatazione in tal senso e informare l'Assemblea degli Stati parte. Spetta poi all'Assemblea prendere le misure che ritiene appropriate", senza specificare la natura di tali misure.

Anche Human Rights Watch è intervenuta nel dibattito, esortando la Mongolia a negare l'ingresso a Putin o a metterlo agli arresti.

"Accogliere Putin, un latitante della Corte penale internazionale, non solo sarebbe un affronto alle numerose vittime dei crimini commessi dalle forze russe, ma minerebbe anche il principio fondamentale secondo cui nessuno, per quanto potente, è al di sopra della legge", ha dichiarato Maria Elena Vignoli, consulente senior per la giustizia internazionale di Human Rights Watch.

L'organizzazione ha fatto notare che la Mongolia era tra i 94 Paesi che a giugno hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si dichiarava un incrollabile sostegno" alla Corte penale internazionale dopo che il procuratore Karim Khan si era scontrato con la richiesta di mandati di arresto contro due funzionari israeliani, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e tre leader di Hamas.

Uno dei giudici della CPI in carica, Erdenebalsuren Damdin, proviene dalla Mongolia.