Mosca: la capitale della primavera

Fiorita, dinamica e ispiratrice, Mosca è il luogo perfetto da visitare in primavera. Il profumo di lillà riempie letteralmente l'aria, ovunque tu vada. È un ottimo periodo dell'anno per esplorare la città in bicicletta e scoprire i suoi parchi, come Sokolniki, famoso per il suo giardino di rose e per la falconeria reale durante l'epoca zarista.

Uno dei modi per visitare la città è una gita in barca lungo il fiume di Mosca. Si possono ammirare i capolavori architettonici iconici della capitale, uno dopo l'altro senza interruzioni, come se stessi guardando un film perfettamente montato.

In primavera a Mosca si sente la natura che si risveglia e la città ha un'energia incredibile Galina Polonskaya Corrispondente da Mosca

Il giardino botanico è uno dei segreti meglio custoditi di Mosca. I suoi 360 ettari ospitano migliaia di tipi di flora, provenienti da tutto il mondo.

Il giardino botanico di Mosca euronews

Il giardino giapponese è una delle pepite di questo tesoro botanico ed è il luogo perfetto per riconnettersi con la natura e godersi la primavera.

"L'unicità di Mosca in primavera è dovuta ai suoi grandi parchi e ai suoi piccoli giardini e piazze, dove si possono trovare specie di piante rare, ma anche quelle a noi più familiari, come lillà e alberi di mele in fiore", ci racconta Igor Yatsenko, ricercatore all'Accademia Russa delle Scienze. "La fioritura di queste specie è il segno distintivo della nostra città".

Un po' di danza al tramonto su un rooftop moscovita euronews

Quando il sole tramonta, ci si può unire ai moscoviti per danzare su una pista da ballo all'aperto e ascoltare la melodia della primavera a Mosca.