L'alleanza per i vaccini Gavi ha stipulato un accordo con la casa farmaceutica danese Bavarian Nordic

Bavarian Nordic e Gavi hanno annunciato oggi un accordo di acquisto anticipato per garantire 500.000 dosi del vaccino Mva-Bn mpox da fornire ai paesi in Africa colpiti dall'epidemia di vaiolo delle scimmie.

L'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie (mpox) in Africa si è concentrato nella Repubblica Democratica del Congo, dove nel 2023 è emersa una nuova mutazione del virus, ma anche altri paesi stanno affrontando i propri focolai. Secondo i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), dall'inizio di quest'anno sono stati segnalati più di 26.500 casi di mpox e 724 decessi in 15 Paesi africani, e la mancanza di vaccini ha ostacolato la risposta della sanità pubblica.

Gavi, una partnership pubblico-privata per rendere accessibili i vaccini nei paesi a basso reddito, ha dichiarato che pagherà le dosi attraverso il suo First Response Fund, un fondo di emergenza da 500 milioni di dollari (circa 468 milioni di euro) creato all'inizio di quest'anno per assicurare rapidamente le dosi ai Paesi privi di solidi programmi vaccinali durante le crisi sanitarie. L'acquisto del vaccino è il primo intervento di Gavi nel fondo.

"Il Fondo di prima risposta è stato concepito in collaborazione con i donatori e i partner di Gavi proprio per fornire finanziamenti rapidi e tempestivi in caso di emergenze come l'mpox", ha dichiarato Sania Nishtar, amministratore delegato di Gavi. I vaccini provengono dal produttore danese Bavarian Nordic e arriveranno entro la fine del 2024.

L'annuncio arriva pochi giorni dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha approvato il vaccino, rendendo possibile l'acquisto delle scorte da parte dei donatori. Le dosi saranno assegnate ai Paesi più colpiti in base ai criteri dell'OMS, che danno priorità alle popolazioni ad alto rischio.

"Siamo impegnati a lavorare con i governi colpiti e con i nostri partner, in modo da effettuare le vaccinazioni nella maniera più rapida ed efficace", ha dichiarato Nishtar, aggiungendo che il gruppo vuole anche creare una scorta globale di vaccini, se riuscirà a ottenere finanziamenti sufficienti.

L'acquisto da parte di Gavi porta a più di 4,1 milioni il numero totale di dosi di vaccino promesse per la risposta al virus in Africa. Secondo l'OMS i Paesi europei, gli Stati Uniti e la Bavarian Nordic hanno promesso 620.000 dosi, mentre il Giappone ha promesso 3 milioni di dosi da un altro produttore di vaccini.

Le prime dosi provenienti dall'Unione europea sono arrivate all'inizio del mese. Il CDC africano ha stimato che saranno necessarie 10 milioni di dosi per sedare l'epidemia, che l'OMS ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica in agosto. Il vaccino delle scimmie si diffonde attraverso il contatto ravvicinato con una persona infetta e può causare febbre, mal di testa, dolori, affaticamento, ingrossamento dei linfonodi e lesioni cutanee che durano da due a quattro settimane.