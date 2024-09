Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Dal controllo sui conflitti di interessi alle audizioni in Parlamento, ecco tutti i passaggi per l'esame dei commissari nominati dalla presidente Ursula von der Leyen

PUBBLICITÀ

Ursula von der Leyen ha nominato i 26 commissari europei nei loro nuovi ruoli, ma i candidati devono ancora fare i salti mortali prima di poter assumere il loro nuovo incarico.

L'unica istituzione direttamente eletta del blocco, il Parlamento europeo, avvierà ora il processo di screening legale dei candidati prima che vengano sottoposti a un'indagine pubblica da parte dei suoi legislatori.

Ciò significa che ci saranno molte opportunità per scoprire gli scheletri negli armadi dei candidati.

In passato, controversie personali, posizioni politiche divisive, interessi contrastanti o mancanza di competenza hanno portato i legislatori a bocciare i candidati. Il parlamento è ora più polarizzato e politicamente fratturato che mai, il che aumenta la posta in gioco delle audizioni. Ma l'urgenza di rendere operativo il nuovo "collegio" di commissari il prima possibile potrebbe costringere i legislatori a rinunciare alle obiezioni di natura politica.

"Sulla carta, è possibile che il prossimo collegio inizi il primo novembre", ha dichiarato un alto funzionario della Commissione. "Il Parlamento europeo vuole avere il tempo di esaminare, ma allo stesso tempo vuole un processo rapido".

Il funzionario ha aggiunto che lo spettro della rielezione di Donald Trump a novembre, e il timore che questo possa mettere a rischio il sostegno occidentale all'Ucraina, sta aumentando l'urgenza tra alcune fazioni pro-europee del Parlamento.

Euronews analizza il processo che ci attende prima che il prossimo Collegio dei Commissari possa iniziare il suo lavoro.

I moduli sul conflitto di interessi

I 26 candidati dovranno innanzitutto compilare e presentare dei moduli sul conflitto di interessi, indicando eventuali lavori precedenti, attività secondarie o attività finanziarie che potrebbero impedire loro di svolgere liberamente il proprio ruolo.

Dovranno essere dichiarate tutte le loro attività finanziarie - come azioni, obbligazioni, prestiti e conti di investimento - e quelle dei loro partner e figli, qualora si ritenga che possano mettere a rischio la loro imparzialità.

Gli Affari legali del Parlamento (JURI) esamineranno tutte le 26 dichiarazioni in un tempo estremamente ristretto di 24-48 ore. Dovrà quindi redigere una lettera che confermi l'assenza di conflitti per ciascun candidato prima che questi possa passare alle proprie audizioni.

Kaja Kallas Dati Bendo/ EU/Dati Bendo

Ma i legislatori non hanno alcun potere investigativo per indagare ulteriormente se ritengono che le dichiarazioni siano prive di sostanza, e possono basare le loro valutazioni solo su ciò che è incluso nei moduli di dichiarazione. I moduli passano anche per le mani della Commissione prima di arrivare sulle scrivanie dei legislatori della JURI.

Se sospettano un'errata dichiarazione, possono convocare i candidati per farli interrogare dai membri della commissione.

Anche se spesso viene trascurata come formalità legale, i candidati potrebbero cadere in questa fase del processo di scrutinio.

Nel 2019, il candidato ungherese László Trócsányi è stato messo alla porta dalla commissione JURI dopo aver omesso di dichiarare gli interessi in uno studio legale privato da lui fondato. Anche la rumena Rovana Plumb è caduta quando la commissione ha riscontrato discrepanze, per un valore di circa 800.000 euro, tra la sua dichiarazione di beni in patria e nell'UE.

L'esame parlamentare

I candidati che superano il vaglio legale passeranno a essere interrogati pubblicamente in un'audizione parlamentare: un'opportunità per gli eurodeputati democraticamente eletti di interrogarli sulle loro esperienze, competenze e impegno nei confronti dei loro nuovi incarichi.

PUBBLICITÀ

I commissari designati con un mandato chiaramente delineato potrebbero essere ascoltati da un'unica commissione, come è avvenuto per 15 dei 26 commissari nominati nel 2019.

Ma la nuova struttura svelata da von der Leyen per il prossimo mandato quinquennale prevede portafogli ampi che toccano diversi ambiti politici, una mossa deliberata per sbarazzarsi dei "rigidi tubi" e creare una struttura più "interattiva e interconnessa".

Ciò significa che i Commissari con un mandato più complesso possono essere interrogati in una struttura di commissioni "congiunte". Se il portafoglio di un commissario è gestito principalmente da una commissione e in parte da altre, una commissione condurrà l'audizione e inviterà le altre a partecipare come commissioni "invitate".

La decisione su quale commissione interrogare i candidati spetta ai leader politici del Parlamento, che si consultano prima con i presidenti delle commissioni.

PUBBLICITÀ

Si prevede che il processo si svolga in questo modo:

Prima delle audizioni, i candidati presentano risposte scritte a una serie di domande poste dalle commissioni.

L'audizione dura in genere tre ore, ma può arrivare a quattro.

I presidenti delle commissioni e i coordinatori politici si riuniscono subito dopo l'audizione e devono decidere se approvare o respingere il candidato entro 24 ore (per un verdetto positivo è necessario che i due terzi della commissione sostengano il candidato).

European Commissioner-designate Raffaele Fitto Christophe Licoppe/ EU/Christophe Licoppe

Sebbene le audizioni siano notoriamente estenuanti, il tasso di successo è generalmente elevato. Questa volta, però, i gruppi centristi sono cauti perché la porta dell'esecutivo è stata spalancata agli ultraconservatori.

Ci si aspetta un duro contraddittorio per il candidato dell'Italia Raffaele Fitto, nominato vicepresidente dell'esecutivo, e per l'austriaco Magnus Brunner - il più duro in materia di migrazione e falco di Schengen - a cui è stato affidato il portafoglio degli affari interni e della migrazione.

Formalità finali

Dopo l'approvazione di tutti i membri del collegio, von der Leyen dovrebbe presentare formalmente la sua squadra alla plenaria del Parlamento europeo.

PUBBLICITÀ

L'intero collegio sarà messo ai voti e sarà necessaria la maggioranza dei voti espressi per nominare l'intera squadra.

Con così tanti possibili blocchi lungo il percorso, il voto potrebbe essere ritardato fino alla fine di quest'anno, lasciando la squadra nominata, per ora, in un limbo.