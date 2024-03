Di AP & Euronews

La maggior parte delle persone guarderà il cielo per vedere l'eclissi solare. Le persone non vedenti o ipovedenti, invece, potranno sentire e percepire l'evento celeste grazie a una nuova tecnologia.

Quando ad aprile un'eclissi solare totale sarà visibile in Nord America, per la prima volta saranno disponibili dispositivi sonori e tattili per permettere alle persone non vedenti di sentire e percepire questo fenomeno spettacolare. "Le eclissi sono molto belle e tutti dovrebbero poterle vivere una volta nella vita", ha dichiarato Yuki Hatch, studentessa all'ultimo anno delle scuole superiori di Austin, in Texas. La ragazza, ipovedente e appassionata di spazio, spera di diventare un giorno un'informatica della NASA.

Il giorno dell'eclissi, quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, bloccando la luce del sole, lei e i suoi compagni di classe della Texas School for the Blind and Visually Impaired si siederanno all'aperto nel cortile erboso della scuola, dove ascolteranno un piccolo dispositivo chiamato LightSound box che traduce i cambiamenti di luce in suoni.

Quando il sole è luminoso, le note del flauto sono alte e delicate. Quando la luna inizia a coprire il sole, le note medie sono quelle di un clarinetto. L'oscurità è resa da un suono basso, simile a un ticchettio.

"Non vedo l'ora di poter ascoltare l'eclissi invece di vederla", ha spiegato Hatch.

Sentire l'eclissi

Il dispositivo LightSound è il risultato di una collaborazione tra Wanda Díaz-Merced, astronoma non vedente, e Allyson Bieryla, astronoma di Harvard. Díaz-Merced traduce regolarmente i suoi dati in audio per analizzare i modelli per la sua ricerca.

Un prototipo è stato utilizzato per la prima volta durante l'eclissi solare totale del 2017, visibile dagli Stati Uniti, e il dispositivo portatile è stato utilizzato in occasione di altre eclissi.

"Il cielo è di tutti. E questo evento deve essere disponibile anche per i non vedenti", ha spiegato Díaz-Merced. "Voglio che gli studenti siano in grado di sentire l'eclissi, di ascoltare le stelle".

La Perkins Library, associata alla Perkins School for the Blind di Watertown, Massachusetts, ha in programma di trasmettere i suoni emessi dal dispositivo LightSound su Zoom, affinché i membri possano ascoltarli online e per telefono, ha dichiarato la responsabile della diffusione Erin Fragola.

Oltre agli studenti, molti degli utenti anziani della biblioteca fanno fatica a vedere bene a causa dell'identità."Cerchiamo di trovare modi per rendere le cose più accessibili a tutti", ha spiegato Erin Fragola.

Altre persone, invece, potranno vivere l'evento solare attraverso il tatto, grazie alla tavoletta Cadence della Tactile Engineering dell'Indiana. La tavoletta ha le dimensioni di un cellulare, con file di punti che si muovono verso l'alto e verso il basso. Può essere usata per diversi scopi: leggere il Braille, sentire grafici e filmati, giocare ai videogiochi.

Per assistere all'eclissi, "uno studente può mettere la mano sul dispositivo e sentire la luna che si sposta lentamente sul sole", ha detto Wunji Lau di Tactile Engineering.

L'Indiana School for the Blind and Visually Impaired ha iniziato a incorporare il tablet nel suo programma di studi l'anno scorso. Alcuni studenti della scuola hanno vissuto l'eclissi di fuoco dello scorso ottobre con il tablet.

La studentessa del secondo anno Jazmine Nelson non vede l'ora di unirsi alla folla attesa per il grande evento della NASA di osservazione dell'eclissi all'Indianapolis Motor Speedway, dove sarà disponibile il tablet. Grazie a questi dispositivi tecnologici, "puoi sentirti parte di qualcosa", ha raccontato la ragazza. La compagna di classe Minerva Pineda-Allen, al terzo anno, ha aggiunto: "È un'opportunità molto rara, che forse non mi capiterà più".