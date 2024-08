Di Ken Murray

Alcune delle prime dieci aziende di social media al mondo hanno uffici importanti a Dublino, tra cui Meta, X e TikTok. Il governo irlandese minaccia multe in caso le piattaforme social non rimuovano contenuti dannosi o discorsi d'odio

Il governo irlandese sta dando un giro di vite ai discorsi d'odio e ai contenuti dannosi pubblicati online nell'ambito del disegno di legge Criminal Justice (Incitement to Violence or Hatred and Hate Offences), che mira ad aggiornare la legge sul divieto di incitamento all'odio del 1989.

Secondo la proposta di legge, i dirigenti delle società di social media saranno ritenuti personalmente responsabili per i ritardi nella rimozione dei contenuti di odio e ostili dalle loro piattaforme digitali. Il codice dovrebbe diventare legge nei prossimi mesi e potrebbe comportare per le aziende multe di molti milioni di euro in caso di violazione.

"Discorsi d'odio, piattaforme social responsabili"

"È necessario che le società di social media si assumano la responsabilità di ciò che viene pubblicato sulle loro piattaforme" ha dichiarato il ministro per il Clima e le Comunicazioni, James Lawless TD.

"In definitiva, sono loro che ospitano i contenuti, generano profitti dalla loro presenza online e quindi devono avere l'obbligo di controllare e gestire ciò che viene ospitato" ha aggiunto.

Minacce ai ministri irlandesi

Il giro di vite è stato accelerato dal fatto che le minacce online contro i ministri irlandesi sono in aumento. Il premier irlandese, Simon Harris, ha posto come priorità la repressione dei contenuti d'odio in Rete.

"Non possiamo avere una situazione in cui il mondo dei social media sia visto come una sorta di selvaggio West, che non è soggetto alle stesse leggi di un giornale, poiché si tratta di una forma di media", ha dichiarato il Taoiseach, Harris.

Gli esperti di tecnologia affermano che l'imposizione di ingenti multe finanziarie alle società di social media produrrà probabilmente risultati positivi negli anni a venire.

"La maggior parte delle aziende tecnologiche probabilmente rispetterà il nuovo codice di condotta del Coimisiúin na Mean perché sarà obbligata a farlo e perché è supportato dal Digital Services Act, una legge a livello europeo che prevede multe molto salate" ha dichiarato Adrian Weckler, corrispondente per la tecnologia dell'Irish Independent.

Elon Musk pronto a impugnare la legge, se approvata

Alcune delle prime dieci società di social media al mondo hanno uffici importanti a Dublino, tra cui Meta, X e TikTok. La legge irlandese sui discorsi d'odio ha suscitato aspre critiche da parte del proprietario di X, Elon Musk, che ha dichiarato che avrebbe impugnato la norma se fosse stata approvata. Musk ha anche proposto di finanziare la difesa legale di tutti i cittadini irlandesi presi di mira dalla nuova legge.

In risposta, Harris ha dichiarato: "La mia preoccupazione non è Elon Musk o (il fondatore di Facebook e Meta) Mark Zuckerberg o qualunque sia il loro nome. La mia preoccupazione è la protezione, la sicurezza e il benessere delle persone in questo Paese".