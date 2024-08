UK: i social media rischiano di incitare alla violenza e all'odio

L'autorità di regolamentazione britannica ha messo in guardia i social media dal rischio che le loro piattaforme possano essere utilizzate per fomentare l'odio e incitare alla violenza. Una diretta conseguenza dei disordini avvenuti nella città di Southport il 30 luglio

In una lettera aperta, l'autorità britannica di regolamentazione delle trasmissioni radiotelevisive ha esortato le società di social media a fare in modo che le loro piattaforme non vengano utilizzate per diffondere la violenza, in seguito ai disordini in corso nel Paese.

I social media rischiano di incitare alla violenza o all'odio

"Le piattaforme di condivisione video con sede nel Regno Unito devono proteggere i loro utenti da video che potrebbero incitare alla violenza o all'odio", ha dichiarato nella letteraGill Whitehead, direttore del gruppo Ofcom per la sicurezza online. "Ci aspettiamo quindi che le piattaforme di condivisione video garantiscano che i sistemi e i processi di livello siano efficaci nell'anticipare e rispondere alla potenziale diffusione di materiale video dannoso". La lettera giunge dopo una settimana di violenti disordini civili e rivolte in tutto il Regno Unito, dopo che tre giovani ragazze sono state uccise in un attacco con coltello a Southport il 30 luglio.

Le piattaforme social diffondono disinformazione

Piattaforme di social media come X e Telegram sono state utilizzate per diffondere disinformazione sull'attacco; una recente analisi dell'Institute for Strategic Dialogue ha rilevato che i canali di estrema destra hanno utilizzato Telegram per fomentare l'odio anti-musulmano e incoraggiare comportamenti estremisti. Questa è la seconda lettera di avvertimento da parte dell'autorità di regolamentazione online. La prima lettera, datata 5 agosto, descrive "significative sanzioni finanziarie", che potrebbero arrivare fino a 18 milioni di sterline (20,9 milioni di euro) o al 10% del fatturato globale delle aziende tecnologiche se violano i loro obblighi di sicurezza una volta che una legge sulla sicurezza online entrerà in vigore nel corso dell'anno.

Ulteriori restrizioni entro la fine dell'anno

Il nuovo Online Safety Act (OSA) del Regno Unito prevede che le piattaforme possano essere sanzionate se non proteggono i propri utenti da contenuti che incitano alla violenza o all'odio. La legge indica anche alle piattaforme come devono valutare questo tipo di contenuti sulle loro piattaforme, con dettagli specifici che arriveranno nel corso dell'anno. Secondo l'OSA, altre piattaforme con un pubblico di oltre 3 milioni di utenti saranno costrette ad aderire a regole più severe: quelle che consentono di condividere contenuti generati dagli utenti e che offrono contenuti consigliati saranno soggette a requisiti aggiuntivi.

Questi potrebbero includere una maggiore trasparenza sulle modalità di segnalazione dei contenuti odiosi, più misure contro le pubblicità false e più modi per verificare l'identità di un utente. "Tra qualche mese entreranno in vigore i doveri di sicurezza previsti dall'Online Safety Act, ma potete agire fin da ora: non c'è bisogno di aspettare per rendere i vostri siti e le vostre app più sicuri per gli utenti", ha dichiarato Whitehead.